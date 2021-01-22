شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة الجديد بالقليوبية يلتقي بقيادات المديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور خالد جمال عبدالغني مهام عمله رسمياً وكيلاً للوزارة بالقليوبية، خلفاً للدكتور حمدي الطباخ وكيل الوزارة السابق والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.

و عقد «عبدالغنى» أول اجتماع بقيادات مديرية الصحة لبحث إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة تزامناً مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد ثم قراءة الفاتحة والدعاء لوكيل الوزارة الراحل ثم ناقش وكيل الوزارة التعامل مع الوضع الصحي الحالى المصاحب لجائحة فيروس كورونا وطرق تنظيم العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة والتعاون مع المستشفيات الغير تابعة من التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والجامعية ووضع آليات غير تقليدية في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتم استيعاب أكبر عدد ممكن من مرضى فيروس كورونا سواء حالات الاشتباه أو من تأكدت إيجابية مسحاتهم.