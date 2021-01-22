شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ٣٠ مواطنًا ٥٠ جنيهًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار عمل اللجان الميدانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم تشكيل لجنة يومية لمتابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، ومواقف السيارات وراكبي وسائل النقل العامة بارتداء الكمامة الواقية.

أوضح المحافظ التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ورجال المرور، بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة على مواقف سيارات الأجرة والطرق العامو للتأكد من ارتداء السائقين والمواطنين للكمامة الواقية ،حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق القانون ،وتوقيع الغرامة المالية الفورية بقيمة ٥٠ جنيها على غير الملتزمين بإرتداء الكمامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وفى هذا الإطار، شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر، بالتنسيق مع قسم الاشغالات والإيرادات، حملة لمتابعة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا، أسفرت الحملة عن تغريم 20 مواطن مبلغ 50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بتغريم 10 مواطنين مبلغ 50 جنيه قيمة الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسه مجلس الوزراء، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل أحد الكافتريات بنطاق المركز، كما تم التنبيه على صاحب الكافتريا بعدم السماح للمواطنين بالدخول دون ارتداء الكمامة الواقية حرصآ على صحه وسلامه الجميع.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات التي أعلنتها الدولة، ضمن حزمةالإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا