محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والأجهزة الأمنية، أسفرت عن ضبط 42 مخالفة متنوعة، منها 38 محضر مخالف بنطاق حي جنوب المدينة، و4 محاضر أخرى لعدد من المطاعم لمخالفتها الاجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
159,715
-
تعافي
125,171
-
وفيات
8,801