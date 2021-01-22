شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء منظار معدة عاجل لمسنة مصابة بفيروس كورونا بمستشفى حميات الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، قام الفريق الطبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي الحميات بالزقازيق، بمشاركة الدكتور محمد عبدالهادي رئيس وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور أحمد نصر أخصائي مناظير الجهاز الهضمي، وهيئة التمريض بوحدة المناظير بالمستشفي، بإجراء منظار معدة تشخيصي علوي وعلاجي عاجل، لسيدة مسنة، تبلغ من العمر ٧٣ عام، تعاني من قيء دموي، ومصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بإشراف الدكتور محمد نور الدين مشرف عام المناظير بالمديرية.

حيث تم اكتشاف إصابتها بدوالي المريء، وتم عمل الربط اللازم لدوالى المرئ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بقسم العزل، لإستكمال العلاج لحين تماثلها للشفاء، تحت إشراف مدير المستشفي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المنظار تمت وسط إجراءات وقائية مشددة، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، ويتم تقديم العلاج اللازم للحالة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، مقدماً الشكر والتقدير لمدير المستشفي، وجميع الفرق الطبية، والقائمين على العمل، على المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.