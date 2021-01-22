شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشرف على رفع 600 طن قمامة بحي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على حملة مكبرة لإزالة ٦٠٠ طن تراكمات القمامة أمام ترعة الاسماعيلية، ونقلها بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور اللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا.

أكد المحافظ، أن الحملة تأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الالتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد المقلب الوسيط بمدينة الخصوص بحضور اللواء نادر السعيد رئيس المدينة، وذلك للوقوف على أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة الخصوص ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

وخلال الجولة تبين للمحافظ، وجود سيارات بالمقلب الوسيط تحتاج إلى صيانة شاملة لوجود بعض الأعطال الفنية بها، وعلى الفور كلف المحافظ بسرعة إصلاحها وضمها لمعدات الوحدة والالتزام بأعمال الصيانة الدورية لرفع مستوى النظافة بالمدينة وظهور شوارعها بالمستوى اللائق، كما طالب بإشراك منظمات المجتمع المدني في منظومة القمامة، وتطبيق منظومة الجمع السكني التي ستساهم إلى حد كبير في عدم وجود أي قمامة أو تراكمات بالشوارع.

