شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على ٢٠٩٠ حالة خلال القافلة الطبية بقرية الدهسة بمركز فرشوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية الدهسة بمركز فرشوط يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪ .‬

واوضح أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٢٩٠ حالة بواقع ( ٣٩٩ عظام- ٣٩٧ باطنة- ٣٧٢ رمد- ٣٥٧ جلدية- ٣٠٥ اطفال- ١١٠ نساء- ٩٤ جراحة- ٥٦ تنظيم أسرة ) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ٦٣ حالة وعمل سونار لعدد ٢٥ حالة وتحويل ٦٥ حالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج بالإضافة إلى انهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣٤ حالة ‪ .‬

وأشار أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع في احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا إلى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٨٦ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.