شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعلق الأنشطة الترفيهية في الفنادق والمطاعم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» حول اجراات كورونا ذكر فيها: «خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة».

هذا وقد وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري تعميماً لكافة المعنين في المنشآت الفندقية والمطاعم في دبي، بتعليق مؤقت للأنشطة الترفيهية اعتباراً من 21 يناير 2021، حتى إشعار آخر، بسبب كورونا.

وأضافت التغريدة: «من أجل ضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة. ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية».

اما الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، فقد صرحت في تغريدة الأربعاء، أوضحت فيها أن وزارة الصحة تجري 162،945 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وتكشف عن 3,506 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3,746 حالة شفاء، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة بسبب مضاعفات المرض.

ونشرت الهيئة عبر حسابها على «تويتر» فيما يتعلق بمستجدات لقاح كورونا: «95،783 جرعة من لقاح كورونا تم تقديمها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الكلي 2,161,150 بمعدل توزيع 21.85 جرعة لكل 100 شخص».