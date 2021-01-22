شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير»: افتتاح القطار الكهربائي عدلي منصور - العاصمة الإدارية في احتفالات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائي.

بدأ الوزير الجولة بتفقد مشروع القطار الكهربائي (LRT) «السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان» والذي يمتد بطول 90 كم ويشتمل على عدد 16 محطة، ومخطط افتتاح مرحلتيه الأولى (من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية 1) والثانية (من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2) في احتفالات أكتوبر 2021، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية 76.5%.

وتابع الوزير، خلال الجولة، تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات والأنفاق والكباري وأعمال الورشة وأعمال تركيبات السكة، حيث تم الانتهاء من تركيب 1200 متر سكة في المسافة بين محطتي عدلى منصور والعبور و960 مترًا في المسافة بين محطتى بدر- نيوهليوبوليس وجارٍ استكمال باقى التركيبات على طول المسار، كما بدأ العمل في تركيبات السكة بالورشة، حيث تم الانتهاء من تركيب 10 سكك بازلت خاصة بمظلة تخزين القطارات، وجارٍ استكمال أعمال التوريدات لمهمات السكة، حفاظا على سير أعمال التركيبات دون توقف، كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بأعمال التصنيع للقطارات الخاصة بالمشروع وعددها 22 قطارًا، حيث بلغت نسبة التنفيذ 27.5%.

وفي ختام جولته للقطار الكهربائي، تفقد الوزير المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل (محطات العاصمة الإدارية 3- القيادة الاستراتيجية- المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع) والذي يجري تنفيذ اعمال الرفع المساحي وأعمال الجسات تمهيدا لبدء أعمال التصميمات.

وشدد الوزير، خلال جولته، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية القطار الكهربائي الذي يعتبر شريان تنمية جديد في المجتمعات العمرانية الجديدة ويحقق سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة والمدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة.