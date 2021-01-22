شكرا لقرائتكم خبر عن لجان دورية لرصد وإزالة المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بتكثيف اللجان الدورية لرصد أي تعديات مخالفة وإزالتها في المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع، مؤكداً على ضرورة اليقظة لأي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، بإزالة حالة تعدي عبارة عن ردم حصيرة مجهزة لصب خرسانة مسلحة بناحية الصالحية الجديدة على مساحة قيراط ونصف، كما قامت الوحدة المحلية بالظواهرية بإزالة حالتي تعدي على مساحة 3 قراريط عبارة عن ردم حفر لصب خرسانة مسلحة بناحية الوحدة المحلية بالظواهرية، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى، كما تم إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض حتي منسوب سطح الأرض وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية العدلية، وقسم الإزالات برئاسة المركز ومدير الجمعية الزراعية بالعدلية، حملة لإزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٢٠ متر بقرية العدليه وتم الإزالة الفورية حتى منسوب سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس ،بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالروضة، بإزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني عبارة عن مباني بالطوب الأبيض على مساحة 6 سهم بناحية الشغانبة، كما قامت الوحدة المحلية بالديدامون بإزالة في المهد لحفر أساسات على مساحة 6 سهم بقرية جهينة القبلية، وتمت ازالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.