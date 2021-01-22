شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، بزيارة موقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الذي يتم تنفيذه بمنطقة كوم أوشيم التابعة لمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير) على مستوى الجمهورية من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع ( المرحلة الأولى )، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع الذي يمتد على مساحة حوالى 117 فدان، تم البدء في إعداده كمدفن وذلك بخلية واحدة وكافة خدماتها بإجمالي مساحة حوالى 10 فدان، مع إمكانية عمل توسعات به لعدد 5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60 % ومن المقرر الانتهاء من المدفن في نهاية شهر ابريل القادم.