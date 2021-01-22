شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: تسليم محطة التجميع الوسطية بـ«كوم أوشيم» إبريل القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريق وزارة البيئة محطة التجميع الوسيطة بكوم اوشيم بالفيوم، والتى يتم حاليا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وابشواى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 70 %.

ومن المقرر تسليمها خلال شهر ابريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالى 3600 متر مربع، لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.