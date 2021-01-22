شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجليكانية تستكمل «معًا من أجل تنمية مصر» بيوم رياضي لشباب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مشروع معًا من أجل تنمية مصر نشاطه بمحافظة المنيا، بيوم رياضي للشباب والفتيات من مراحل التعليم المختلفة، بمركز شباب قرية البيهو التابعة لمركز سمالوط، وذلك بالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ومؤسسة أجيال للتنمية.

وذكرت الكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع في بيان لها، بدأ اليوم في التاسعة صباحا بحضور فريق مؤسسة أجيال إذ نظم الفريق معسكرًا رياضيًا جرى فيه تقسيم الأطفال على مجموعات قليلة العدد ومسئول عنهم قائد من مؤسسة أجيال وشاركوا الألعاب التي انتهت بتنفيذ مشروع مُصمم من خامات البيئة لكل مجموعة وعرض الأطفال.

فكرة المشروعات التي نفذوها ( مدرسة- مصنع- مستشفى- نادى ) بنهاية اليوم.

وقال رامز بخيت مسؤول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية، حرصنا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا وذلك من خلال تقسيم الشباب لمجموعات صغيرة وفى مكان مفتوح مع توفير الكمامات للحاضرين والتعقيم المستمر.

شارك في اليوم هشام المغربي رئيس المجلس المحلي ومجلس إدارة النادي.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم