شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة المنيا تحتفل بعيد الشرطة بورش فنية «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، من خلال أنشطة «الأونلاين» نظم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية بالفوم الملون والورق وذلك بمناسبة عيد الشرطة ٢٥ يناير قدمها على زيدان، كما نفذت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية عن ٢٥ يناير مع الفنانة شيماء فتحي، ونظم بيت ثقافة قلوصنا ورشة فنية عن 25 يناير وعيد الشرطة، قدمتها الفنانة ماريان ناجى.

نظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية احتفالا بعيد الشرطة مع الفنان حاتم رمضان عنتر، كما أقام قصر ثقافة المنيا ورشة فنية رسم «عن حب مصر» للفنانة إيمان أبوستيت بمكتبة الطفل بالقصر، كما يواصل القصر تقديم الجزء الرابع من ورشة تصميم نموذج الاحتباس الحراري بنادى العلوم بالقصر للمهندس عمر محمد عبدالحكيم

كما قدم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان «لا للإرهاب والفكر المتطرف» قدمها الشاعر الكبير مختار عبدالفتاح وتحدث قائلا: أنه لا تكاد تخلو أمة من الأمم ممن يحملون الفكر المتطرف الذي يقضى على الاستقرار والأمن ويعطل خطط التنمية، وأكد على أن التعليم والوعي الثقافي ونشر ثقافة السلام والتسامح وقبول الآخر المختلف هي أدوات مواجهة الفكر المتطرف.

أعد بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان «دور المرأة في حل جميع المشكلات» حاضرتها سلوى ابو العلا، وتحدثت عن اهم المشكلات التي تواجه الأسرة ودور المرأة في حل تلك المشكلات، كما عقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان «كورونا والأطفال في الجائحة الثانية» حاضرتها شهيرة مصطفى عبدالرحمن، حيث تناولت التحول في نشاط فيروس كورونا في ظل الجائحة الثانية وتعرض الأطفال للإصابة بعكس الجائحة الأولى، وما يلزم لتجنب الإصابة منذ فترة الحمل وبعد الولادة، وتدريب الطفل على أساليب الوقاية والغذاء الصحي المقوي للمناعة .

نظم بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنون تشكيلية «رسم عالم البحار» قدمتها رباب حمدي، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «حقوق الإنسان ومنظماتها وثورة ٢٥ يناير» تأليف عماد أحمد الأزرق ناقشه حمادة عبدالرحمن، ويتناول الكتاب مفهوم حقوق الإنسان وأنواعها وسبق الإسلام للمواثيق الدولية في إقرار هذه الحقوق ووضع الضوابط الحاكمة لها، كذلك تناول المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأوضاعه قبل وبعد ثورة يناير ٢٠١١، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض فيلم لسينما الأطفال بعنوان «كليم الله» .