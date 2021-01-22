شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من اليوم.. مطرانية المنيا: إيقاف قداسات الجمعة والأحد حتى 30 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطبق الكنائس الأرثوذكسية التابعة لمطرانية المنيا وابوقرقاص للأقباط الارثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، بدءا من اليوم الجمعة، قرار المطرانية بشأن القداسات والصلوات في الكنائس التابعة للمطرانية، في الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا» بإلغاء صلوات قداسات الجمعة

وكانت المطرانية قررت إلغاء القداسات والصلوات يومي الأحد والجمعة من كل اسبوع، على أن تستمر القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والأحد.

واختتم بيان مطرانية المنيا، بأن يستمر العمل بهذا النظام حتى السبت ٣٠ يناير، ليُعاد تقييم الوضع في ضوء المستجدات.