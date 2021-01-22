شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تدعم 13 وحدة صحية بالشرقية بتجهيزات طبية بتكلفة 5 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، دعم الوزارة لعدد ١٣ مركزا طبيا ووحدة صحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتجهيزات الطبية اللازمة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمترددين على الوحدات الصحية والمراكز الطبية، ورفع كفاءة المنظومة الصحية بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الدعم يشمل تجهيزات طبية وغير طبية وأجهزة معملية، بتكلفة تقديرية بلغت ٥ ملايين جنيه، مشيراً إلى أن المراكز ووحدات طب الأسرة التي تم تجهيزها شملت ٦ إدارات صحية بمحافظة الشرقية، وهي الخطارة بالصالحية الجديدة، وسماكين الشرق والمناجاة الكبرى بمركز الحسينية، ومنشأة أبوعمر والظواهرية بمركز منشأة أبوعمر، وأكياد القبلية ووحدة نعمان والنوافعة بمركز فاقوس، وتلراك وكفر الفرايحة وإبراهيم حسن وأبوعوينات بمركز أولاد صقر، والمركز الطبي بمنيا القمح.

وكلف الدكتور هشام مسعود، وكيل المديرية، مدير عام الطب الوقائي ومديرى الإدارات الصحية، بسرعة إنهاء الإجراءات المخزنية وتشغيل الأجهزة ودخولها الخدمة، مقدمًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجهودها ودعمها المستمر للمنظومة الصحية لصالح المواطنين بالمحافظة.