شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري جامعة بدر» تنظم محاضرة «أون لاين» عن سلامة الأغذية في كورونا.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى، وأستاذ صحة سلامة الغذاء بجامعة بدر في القاهرة، أن الكلية ستنظم محاضرة بعنوان «سلامة الأغذية والتغذية في سياق جائحة كوفيد-19»، موضحاً أن الهدف من المحاضرة توعية المواطنين والمنشآت الغذائية بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من انتشار الفيروس وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الاشتراطات الصحية المتمشية مع منظمة الصحة العالمية.

أضاف عميد كلية الطب البيطرى، وأستاذ صحة سلامة الغذاء بجامعة بدر في القاهرة، أن تلك المحاضرات تأتى حرصا من الكلية في رفع وعى تثقيف: «الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بجامعه بدر، والمواطنين»، بأهمية الإجراءات الوقائية في كل ما يخص توفير المعلومات الأكاديمية والسليمة لـ«غذاء صحى وآمن»، من خلال دور الكلية في المشاركة المجتمعية لحماية المستهلكين خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

كشف الدكتور عادل عبدالخالق، وأستاذ صحة سلامة الغذاء بجامعة بدر في القاهرة، عن أن المحاضرة ستكون بنظام البث المباشر «ميكروسوفت تيم»، وموعد إلقاء المحاضرة يوم الأحد المقبل الساعة الواحدة ظهراً.. مضيفاً أنه على من يرغب بالاشتراك في المحاضرة يجب عليه الدخول على الرابط التالى:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRjODc1NGItNGM2Yy00NDJhLTk4M2UtZTliMWVkOTdlY2Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b83425de-7675-45a7-9082-174479237e2f%22%2c%22Oid%22%3a%22f3583a06-ba92-4de1-ba03-5bb0214ebc93%22%7d