شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة وخطباء مساجد بالمنيا يدعون برفع البلاء والوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا أئمة وخطباء مساجد في المنيا، من منابرهم المولي عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن المصريين والعالم أجمع، مطالبين المصليين بالصلاة والدعاء إلى الله، برفع الغمة، وإنقاذ البشر من الأمراض الوبائية.

كما طالب أئمة وخطباء المساجد المصليين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهه وباء كورونا المستجد، وعدم التراخي في أعمال التعقيم والتطهير، وارتداء الكمامات.

من جانبه، قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، خطبة الجمعة كانت بعنوان «النور في القران»، مؤكدا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد، والالتزام بغلق دورات المياه .