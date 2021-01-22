شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعلن مشاركة 5 واعظات متميزات فى القافلة الدعوية للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى سفر 5 من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف، ليكن ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية، فى الفترة من 31 يناير الجارى حتى 11 فبراير المقبل، مركزين على نشر سماحة الإسلام والقيم الأخلاقية والإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر وترسيخ أسس المواطنة المتكاملة والتعايش السلمى بين الناس جميعًا.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك فى إطار الإيمان بدور المرأة وإسهاماتها فى مختلف مجالات الحياة بصفة عامة، وفى مجال الدعوة بصفة خاصة، وفى إطار التعاون مع وزارة الشئون الدينية والأوقاف فى دولة السودان الشقيق، وفى إطار الأنشطة المشتركة والمتعددة بين وزارتى الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، والتى كان من آخرها زيارة وزير الأوقاف المصرى للمشاركة فى مؤتمر التجديد بين الأصل والعصر الذى عُقد بالخرطوم، وزيارة وزير الأوقاف السودان على رأس وفدٍ كبيرٍ يضم قيادات الوزارة ونخبة من الأئمة للقاهرة، وكذلك عقد دورة تدريبية مشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من 21/12/2020م حتى 26/12/2020م.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الواعظات المشاركات فى هذه القافلة هن :

1- الواعظة / وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم .

2- الواعظة /مرفت عزت محمد عثمان .

3- الواعظة /دينا محمد حسن جدامى .

4- الواعظة /عبير أنور محمد خيرى .

5- الواعظة /جيهان ياسين يوسف محمود .