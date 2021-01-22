شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تتابع صرف معاشات يناير من الفروع والمنافذ بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتتابع غرفة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعىُ، صرف معاشات يناير، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، حيث أشارت إلى انتظام الصرف من المنافذ وكافة الفروع بالمحافظات المختلفة على مدار الأيام الماضى، دون أى مشاكل وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‎على جانب أخر، تستمر وزارة التضامن فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة لما يقرب من مليون و239 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه، كما يتم الصرف لمستفيدى تكافل والذين يبلغ عددهم حوالى 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه.

‎وشكلت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

ووقعت وزارتى التضامن الاجتماعى ،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية "برنامج تكافل وكرامة" وتهدف الاتفاقية إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها، كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.