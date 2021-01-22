القوى العاملة تتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة كرتون لعدم صرف أجور العاملين

القاهرة - سامية سيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات فورية لوكيل مديرية القوى العاملة بالمنوفية على حامد الزقم، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين بشركة كرتون فى قويسنا، وذلك بعد اعتصام 270 عاملا بالشركة نتيجة عدم صرف أجورهم.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن سعفان تلقى من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث انتقل وكيل المديرية لمقر الشركة الكائن بقويسنا بالمنوفية، والاجتماع مع المدير المسئول، و بمناقشته تبين عدم صرف أجور العمال لعدم وجود مواد خام، وبالتالى توقف العمل مما أدى إلى عدم صرف أجور العمال، ونتيجة لعدم صرف أجور العمال اتخذ وكيل المديرية الإجراءات القانونية ضد الشركة.وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التى يرغبون فى العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفى لهم لإعادة دمجهم فى سوق العمل الداخلى، بتوفير فرصة عمل مناسبة، لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا فى بدء مشروع صغير، أو فى الحصول على سيارة للعمل عليها، سواء كانت نقل أو ميكروباص أو وملاكي.