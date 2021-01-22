شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة "من غير ورقة وقلم" لتشجيع "التعليم عن بعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة مبادرة لتشجيع ومساعدة الطلاب الجامعيين وطلاب المدارس على مواكبة تطور التعليم عن بعد فى الوقت الحالي، وذلك برعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت وتحت شعار "من غير ورقة وقلم"

وتهدف الحملة إلى محو الامية الرقمية للطلاب وتشجيع التعليم الإلكترونى والتعليم الذاتى وذلك بسبب اتجاه الدولة وكافة الدول الأخرى نحو تطبيق التعليم الإلكترونى بشكل كبير فى الفترة الحالية والاعتماد عليه فى الفترة المقبلة، وذلك تحت إشراف عميدة كلية الاعلام الدكتورة هويدا مصطفى ورئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية الدكتورة "داليا محمد عبد الله" والدكتورة المشرفة على المشروع حياة بدر والاستاذ المساعد أميرة أحمد.

ووضعت الحملة حلول للسلبيات التى قد تواجه أو تعيق التعليم الالكترونى بما فيها من الأضرار الصحية التى يؤديها الجلوس امام الأجهزة الإلكترونية كالتليفون والتابلت أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة لساعات طويلة، وعالجت الحملة ذلك من خلال التعاون مع بعض الدكاترة المتخصصين فى الرمد والتخصصات النفسية وذلك للحد من مخاطر الأجهزة الالكترونية كما سبق الذكر.