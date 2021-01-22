شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 7والفلفل الألوان 18.5 والليمون 16 جنيه. - الفاصوليا الخضراء 7.5 جنيه. - التفاح السكرى 24 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 24 جنيها. ‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات. - البسلة 7 جنيهات.