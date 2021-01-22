شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدأت الجولة الثانية الميدانية لإطلاق مبادرة "حياة كريمة" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة التى يعملون عليها تمهيدا لعمل منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينها.

وقال الوزير: إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينا، مشيرا إلى أنه سبق البدء بتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة العلمين الجديدة، وأسفر عن حصر ما يقرب من 25 ألفا، وذلك من قبل فريق عمل من وزارتى القوى العاملة والداخلية "مصلحة الأحوال المدنية"، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة، وإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، وتسجيل مهنة العامل ببطاقة الرقم القومى.

ولفت الوزير إلى حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى.

وأوضح مصطفي مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بالوزارة مصطفى عيادة ، أنه تم بدء حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في شركتي أوراسكوم وجاما التي يعمل بها نحو 8993 عاملا ، مشيرا إلي أنه تم في بداية الحصر إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 750 عاملا، وسيتم استئناف الحصر التسجيل بعد غد الأحد ، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة.