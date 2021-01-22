شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يضحى بحياته لإنقاذ والدته من الموت حرقا داخل شقتها فى البراجيل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضحى بنفسه من أجل إنقاذ والدته، هكذا انتهت حياة عامل عندما حاول نجدة والدته، بعد نشوب حريق بشقتهم، في منطقة البراجيل بأوسيم، حيث اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، خلال محاولته إنقاذ والدته من وسط النيران، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة البراجيل، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة.

الحريق أسفر عن مصر عامل، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، وأفادت تحريات رجال المباحث أن الحريق أسفر عن احتجاز والدة الضحية بعد محاصرة النيران لها، فحاول ابنها إنقاذها، بالدخول للشقة، ومساعدتها على النجاة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه.

تمكن الجيران من إنقاذ والدة الضحية وأفراد الأسرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.