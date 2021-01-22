شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا شبورة بكافة الأنحاء وطقس معتدل على القاهرة والصغرى 9 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجة.