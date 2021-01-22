شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تٌكذب شائعة تقليص قيمة المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة تٌكذب شائعة تقليص قيمة المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء.

4 نصائح من الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء أداء صلاة الجمعة

قدمت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح إلى المصلين لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد، عند الذهاب إلى صلاة الجمعة.

الحكومة تٌكذب شائعة تقليص قيمة المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء.

البورصة المصرية تربح 42 مليار جنيه فى 3 أسابيع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 7.46%

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11654.58 نقطة، في ثالث أسبوع بعام 2021، ليصل إجمالى ارتفاعه منذ بداية العام إلى 7.46%.

أول صورة لـ أمير كرارة بعد شفائه من كورونا وعودته للعمل

شارك النجم أمير كرارة صورة له بعد تعافيه من فيروس كورونا وعودته للعمل وتصوير مسلسله الجديد، والتى ظهر بها وهو يحمل المنتج الفنى حمدى إسماعيل، وعلق عليها عبر حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا "حمد الله على سلامتك"، فيما كتب أمير "حبيبي الغالي تيحا"، لتنال الصورة الكثير من إعجاب جمهوره ومتابعيه الذين تمنوا له الصحة والسلامة.

الخليج 365 يطلق مسابقة الكتاب الأول للمبدعين الشباب.. فيديو

أطلق مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير أول مشاريعه الثقافية لدعم المبدعين الذين لم يسبق لهم النشر من قبل لإثراء الحياة الأدبية بالإعلان عن فتح باب التقدم لمسابقة “الكتاب الأول" فى القصة والرواية والشعر بفرعيه الفصحى والعامية.

إيمان السيد تروى لـ ياسمين عبد العزيز رحلتها مع كورونا: بيلعب فى المخ

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمقطع فيديو طريف يجمعها بالفنانة إيمان السيد، فى كواليس تصوير مسلسل "اللى مالوش كبير"، وتحكى لها عن يومياتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها، وظهرت إيمان وهى تقول: "الفيروس بيلعب فى المخ وأثر على قوايا العقلية، أنا صحيت من النوم شوفت قطتى قولت هو أنا مربية فار ليه؟.. وبيأثر على الودن اللى ناحيتك دى"، لتثير ضحك النجمة ياسمين عبد العزيز.

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021، هبوطا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، لينخفض من 818 جنيها للجرام إلى 813 جنيها للجرام.

روسيا تحبط هجوما إرهابيا فى بشكيريا بتخطيط من "هيئة تحرير الشام"

أحبطت قوات الأمن الفيدرالى الروسى، هجوما إرهابيا، وتمكنت من اعتقال متطرفا كان يعد لتنفيذه فى جمهورية بشكيريا الروسية، وقال جهاز الأمن الفيدرالى فى بيان، اليوم الجمعة: "اعتقل مواطن روسي من مواليد عام 1995 كان يستعد لتنفيذ هجوم مسلح ضد ضباط إنفاذ القانون".

مصلحة الضرائب تحيل محاسبا للنيابة لتلاعبه فى أوراق ممول للتهرب من الضريبة

صرح رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تم إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة، وذلك لتلاعبه فى أوراق أحد الممولين، للتهرب من أداء الضريبة المستحقة.

وفاة الكاتبة كوثر هيكل أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت

رحلت الكاتبة كوثر هيكل أرملة الراحل أبو بكر عزت وحماة الكاتب خالد منتصر، الذى أعلن منذ قليل على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" قائلا "البقاء لله.. وداعاً الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمى الثانية وأم حبيبتى وزوجتى سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقى من عرفت".

التعليم تجهز سيناريوهات تقييم الطلاب بعد إجازة نصف العام.. اعرف التفاصيل

كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تجهز خطة للفصل الدراسى الثانى بها مواعيد بدء الترم وآلية تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الأول، وتتضمن أيضا عدة سيناريوهات مهمة لتقييم الطلاب، موضحة أنه سيتم إعلانها قبل نهاية إجازة نصف العام الدراسى المقرر لها 20 فبراير المقبل.

مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية لإدارة وتشغيل المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، أمس، توقيع عقد استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا توقيع مذكرة التفاهم لإدارة وتشغيل المشروع، وذلك من خلال تقنية الفيديوكونفرانس.

محمد عادل حكما لمباراة سموحة وبيراميدز بعد إصابة أحمد الغندور بكورونا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى محمد عادل حكما لمباراة سموحة وبيراميدز، اليوم، فى الجولة التاسعة من عمر الدورى العام، بدلا من أحمد الغندور بعد ظهور مسحة كورونا والتى جاءت إيجابية للأخير ليتم استبعاده.

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة بكافة الأنحاء وفرق 10 درجات بين العظمى والصغرى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من برودة الأجواء خاصة خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وذلك خلال الأيام المقبلة وطوال شهر يناير .

الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا بشأن تعزيز ثقافة التسامح وحماية المواقع الدينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مصر والسعودية والمغرب، بالاشتراك مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بعنوان "تعزيز ثقافة السلام والتسامح من أجل حماية المواقع الدينية".

وزير الإسكان يتابع الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة إصدار تراخيص البناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص، ودور واختصاص ومسؤوليات الجهات المعنية باستصدار التراخيص (المراكز التكنولوجية، الجامعات، نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية..الخ) بما يضمن وجود إطار مؤسسي متكامل، وحوكمة المنظومة بشكل يتيح تنظيم العمران وتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

بريطانيا تدرس تخصيص 500 جنيه إسترلينى لكل مصاب بكورونا لتشجيع العزل الذاتى

كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عن خطة يدرسها وزراء بريطانيا لتخصيص 500 جنيه إسترليني لكل شخص يثبت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بغض النظر عن وضعهم المالي، وذلك لتشجيعهم على العزل الذاتي.