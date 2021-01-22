ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 23 كيلو بانجو وأسلحة نارية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة المركز) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وبضبطهم وتفتيشهم ضبط حوزتهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ، فرد رصاص وطلقة من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 23 كيلو جرام ، كمية من مخدر الحشيش، قطعتين سلاح أبيض ،ومبالغ مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.