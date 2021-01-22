ضبط أدمن يروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط عاطل يدير صفحه عبر الإنترنت لممارسة الفجور بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التي يبدى من خلالها الاستعداد لممارسة الفجور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها.

كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوب على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم")، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.