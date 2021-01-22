شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف» تحرر محاضر لمنشآت مخالفة وتعدم منتجات غذائية فاسدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حملة تمكنت خلالها من تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة وإعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتورة أمنية حسن، مدير الوقائي، بقيام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بنى سويف الصحية بعمل حملة على المنشآت الغذائية والمطاعم ببندر بنى سويف.

أسفرت الحملة عن المرور على 10 منشآت وتم سحب عدد 12 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل، كما تم إعدام 40 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، كما تم تحرير 6 محاضر صحة لمنشآت مخالفة.

قام بالاشتراك في الحملة الدكتورة شيماء سلامة، ورومانى رأفت، وجورج سعد، من إدارة قسم مراقبة الأغذية بإدارة بنى سويف الصحية.