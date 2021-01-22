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غدًا.. فصل التيار الكهربائي بعدة مناطق في مغاغة بالمنيا لأعمال الصيانة  

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد السيد ابو ليلة، رئيس الوحدة المحــلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، فصل مغذي كهرباء المدارس غدا السبت، لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة على المغذي حسب البرنامج المعد لذلك، في الثامنة صباحا على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم.

وقال «أبوليلة» إن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها هي شارع المدارس، شارع الصيانة، عمارات الفشنية، المطرانية ،والسجل المدني ،وقليني ،عمارات النيابة الإدارية ،عزبة الصفيح، السوق، عمارات الضباط، خلف المطرانية، منشية فوزية، مستشفى الرمد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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