شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 850 شيشة من الكافيهات والمقاهي بحي المقطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية بتنظيم عدد من الحملات، وذلك استمراراً لسلسة الحملات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لإعادة الانضباط للشارع المصري والتي كان آخرها في أحياء حلوان وشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والخانكة والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والدقي بالجيزة.

هدفت الحملات إزالة الاشغالات والمخالفات والإستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوي والاستغاثات من المواطنين، بقيام عدد من الكافيهات والمقاهي في مناطق مختلفة بتلك الأحياء باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية، بالإضافة إلى مخالفة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين بالاضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين في الكثير من الشوارع الرئيسية والتى تعوق حركة المرور وسير المواطنين.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إن إدارة المرافق والإشغالات والجهات المعنية بحي الأزبكية قامت بالقيام بعدد من الحملات على كافة مناطق الحى، حيث تم رفع وإزالة بعض المخلفات والاشغالات الموجودة بشوارع ( كلوت بك / زكي/ سوق التوفيقية / على الكسار / منطقة تطوير الألفي )، كما تم مصادرة عدد كبير من «الشيشة» التي يستخدمها المترددين على تلك المقاهي والكافيهات المخالفة، ورفع كميات كبيرة من القمامة من عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والتى تشوه المظهر الحضارى.

وكلف الوزير، رئيس حي الأزبكية باستكمال إزالة كافة المخالفات والاشغالات الموجودة بالحي، والتي تعوق سير المواطنين وحركة المرور خاصة في فترات المساء بصورة يومية، كما كلف المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة أي اشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها باعتبار ذلك معيار رئيسي في تقييم القيادات بالمحليات.

ووجه وزير التنمية المحلية بإستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للتنبية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجرءات الوقائية والاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يقوم بالمرور على الأحياء والمدن التي تم إجراء الحملات بها للتأكد من عدم عودة المخالفات والاشغالات مرة أخرى، كما يقوم القطاع بالمرور المفاجئ على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لمتابعة عدد من المحاور وعلي رأسها منظومة النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفى السياق ذاته قام حى المقطم بتنظيم عدد من الحملات على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا، حيث تم ضبط بعض المقاهى والكافيهات بتقديم الشيشة، وكذا استغلال البعض للأرصفة ووجود بعض الاشغالات والمخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والسيارات، وتم تحرير أكثر من 112 محضر عدم ارتداء كمامات الواقية لكورونا، بالإضافة إلى محاضر الإشغالات، ومصادرة أكثر من 850 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والورش التي خالفت مواعيد غلق المحلات العامة.

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية

حملات وزارة التنمية المحلية مع محافظة القاهرة لإزالة الاشغالات وإعادة الإنضباط للشارع بالمقطم والأزبكية