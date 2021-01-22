شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم مساجد الشرقية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من حملات التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودورالعبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية،فضلا عن توعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن تشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ،حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحلية، لتطهير وتعقيم المساجد قبل أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس ،حيث قامت الوحدة المحلية بالعصايد بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة لها، والتنبيه على المصلين بإحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم وإرتداء الكمامة الواقية، كما قامت رئاسة الوحدة المحلية بصافور بتطهير المساجد مع التنبيه بالإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه أمام المصلين، منعاً لإنتشار العدوى مع ضرورة وجود مسافة بينية بين المصلين داخل المساجد.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بجميزة بني عمرو، بتطهير المساجد والتنبيه على المترددين عليها الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وغلق دورات المياه أمام المصلين منعا لانتشار العدوى، وضرورة وجود مسافة بينية مناسبة بين المصلين وفتح المسجد قبل اداء الصلاة بوقت قصير مع غلقه مباشرة بعد انتهاء الصلاة.