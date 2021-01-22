شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف المنيا»: استمرار الجولات المرورية لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جولاته المرورية على المساجد والمقرات الإدارية، للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

قام عبدالرازق بجولة مرورية على إدارة الشؤون القانونية والإدارة الهندسية، اطمأن فيها على سير العمل بالإدارات، ووجه لبذل المزيد من الجهد.

وأكد على تواصل الجولات المرورية في جميع الأوقات وشاملة لجميع الإدارات، مؤكدا أنه لا مجال لمهمل أو مقصر.