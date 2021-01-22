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«أوقاف المنيا»: استمرار الجولات المرورية لمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا  

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جولاته المرورية على المساجد والمقرات الإدارية، للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

قام عبدالرازق بجولة مرورية على إدارة الشؤون القانونية والإدارة الهندسية، اطمأن فيها على سير العمل بالإدارات، ووجه لبذل المزيد من الجهد.

وأكد على تواصل الجولات المرورية في جميع الأوقات وشاملة لجميع الإدارات، مؤكدا أنه لا مجال لمهمل أو مقصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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