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فض 3 أفراح بقريتي دماريس والبرجاية بمركز المنيا  

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سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فض 3 أفراح بقريتي دماريس والبرجاية بمركز المنيا   والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه المنيا، فض ٣ أفراح شعبية بقرى دماريس البرجاية، من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء المستجد.

وأضاف «صلاح» أنه تم تحرير عدد 38 محضر مخالفة بنطاق حي جنوب المدينة، وتحرير عدد 4 محضر لعدد من المطاعم لمخالفتها الإجراءات، ليصل عدد محاضر مخالفة لـ 42 محضر مخالفة، وتم تطبيق الغرامات الفورية على الجميع .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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