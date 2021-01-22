شكرا لقرائتكم خبر عن فض 3 أفراح بقريتي دماريس والبرجاية بمركز المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه المنيا، فض ٣ أفراح شعبية بقرى دماريس البرجاية، من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأضاف «صلاح» أنه تم تحرير عدد 38 محضر مخالفة بنطاق حي جنوب المدينة، وتحرير عدد 4 محضر لعدد من المطاعم لمخالفتها الإجراءات، ليصل عدد محاضر مخالفة لـ 42 محضر مخالفة، وتم تطبيق الغرامات الفورية على الجميع .