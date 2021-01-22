شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يشكل لجنة للمرور على قاعات الأفراح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية للتفتيش على قاعات الافراح والمناسبات لحصر القاعات المفتوحة والمغلقة بنطاق المدينة، وذلك للتأكيد على تنفيذ جميع الاشتراطات واللوائح حفاظا على سلامة المواطنين .

وأشار رئيس مدينة القصير، إلى إن اللجنة تم تشكيلها من إدارة المتابعة الميدانية وقسم البيئة وقسم الإدارة الهندسية والأمن بالوحدة المحلية، حيث قامت اللجنة بالمرور على قاعات سندريلا ومسايا وحديقة المنتزه وميراج، للإطمئنان على الإجراءات والضوابط الخاصة بالإنشاءات والإشتراطات المطلوبة .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمادة الرابعة من القرار رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠ التي تنص على عدم الاخلال بحكم المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٤٨ لسنة ٢٠٢٠ وحظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.