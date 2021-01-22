شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة لمصر للطيران يتفقد مبنى المطبعة الفنية لمراجعة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لمصر للطيران على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " اليوم الجمعة خبر جاء فيه، قام الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بزيارة تفقدية اليوم لمبنى المطبعة الفنية التابعة لقطاع المشروعات وصيانة المنشآت بالشركة القابضة، وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها داخل المطبعة من أجل صحة وسلامة العاملين وبما يكفل توفير مناخ آمن لهم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وخلال الجولة أعرب زكريا عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين خاصة في المواقع الإنتاجية بجميع الشركات التابعة لمصر للطيران .

هذا ورافق الطيار رشدى زكريا أثناء الجولة محمد البكري، رئيس قطاع الأمانة العامة وشئون مجلس الإدارة والأستاذ محمد كمال، رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.