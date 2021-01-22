شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 223 رحلة جوية لنقل قرابة 24 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، على مدار 24 ساعة 223 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنهم قرابة 24 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار، فإن صالات السفر ستغادر منها 112 رحلة تنقل على متنها 13524 راكبا إلى عدة جهات مختلفة منها نيويورك لندن فرانكفورت ميونخ باريس كوبنهاجن أمستردام روما بودابست كييف ميلانو فيينا أثينا أسطنبول أديس أبابا لارناكا الدار البيضاء دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين تونس عمان بغداد السليمانية صبيحة دوالا بيروت.

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 111 رحلة تنقل على متنهم 10334 راكبا قادمين من عدة وجهات مختلفة منها نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو كوبنهاجن أسطنبول أديس أبابا لارناكا الدار البيضاء عمان مسقط جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتلتزم المطارات المصرية، بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .