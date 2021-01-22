شكرا لقرائتكم خبر عن حركة ترقيات بقطاعات «جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، حركة ترقيات بقطاعات الشركة.

شملت الحركة ترقية كلا من المحاسب ناصف مدكور، إلى وظيفة مدير عام الشؤون التجارية بالقليوبية، والمحاسب حسام عبدالعزيز، إلى وظيفة مدير عام الشؤون التجارية لهندسات طوخ وشبين القناطر، وذلك بقطاع الكهرباء بالقليوبية.

وقال بيان نشرته الصفحة الرسمية للشركة بـ«فيس بوك»، إن الحركة تأتى في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء، وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

وتقدم المهندس محمد عبدالحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بخالص التهاني القلبية للزملاء، مع التمنيات بدوام التوفيق والنجاح والسداد.