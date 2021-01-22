شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنوفية» تنعي وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية وفاة طبيبين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وأصدرت النقابة بيان رسمى تنعى فيه الفقيدين، قالت فيه: «تنعي نقابة أطباء المنوفية وفاة دكتور طارق طلعت جرجس استشاري الأنف والأذن بمستشفى قويسنا العام الذي توفاه الله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما تنعى وفاة دكتور نبيل محروس استشاري بالتأمين الصحي والذي توفي متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».