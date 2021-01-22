شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بحل مشكلة تكدس الطلاب بمركز ناصر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس محمد ياسين طه مدير عام الأبنية التعليمية ببني سويف، المهندسة المسؤولة عن إدارة الخريطة والمشروعات بالهيئة بدارسة وعرض فورى لمطالب مركز ناصر.

جاء ذلك بناء على مطالبات بإنهاء مشكلة تكدس الطلاب في عدد من المراكز على مستوى المركز.

كان النائب عبدالحكيم مسعود عضو مجلس النواب، عن دائرة ناصر والواسطى ببني سويف، قد تقدم بطلبات إلى مدير هيئة الأبنية التعليمية بوجود تكدس للطلاب في 6 مدارس بمركز ناصر، وتوقف إجراءات عدد 8 مدارس تم تخصيص أرض لها.

ولفت النائب إلى وجود تكدس للطلاب في مدارس هشام الحميلي الابتدائية بأشمنت وسيد نبيل الابتدائية بكفر الجزيرة والمدرسة الإعدادية بمنشئة هديب، مشيرا إلى أن الحل الوحيد لإنهاء مشكلة التكدس إنشاء مبنى إضافي في كلا من هذه المدارس للمساهمة في حل مشكلة التكدس.

وأشار النائب «عبدالحكيم» إلى أنه طلب بتعلية طابقين أخريين لحل مشكلة التكدس في مدارس الإعدادية بقرية المنصورة مركز ناصر ومدرسة حلمي محمود خالد الاعدادية بالبرج ومدرسة أبوعقرب الابتدائية بأشمنت. وقال إن هناك مبنيين قديمين بمدرسة اعدادية بقرية اشمنت التابعة لمركز ناصر يحتاجان إلى احلال وتجديد لتعليتهما عما هم عليه الآن.

وأضاف النائب أن المدرسة الإعدادية بقرية دلاص لا يوجد سور فاصل بينها وبين الوحدة الصحية بالقرية ويحتاج تدخل من الابنية التعليمية لاقامة سور على المدرسة وطلب بإحلال وتجديد وتوسعة دورة مياة المدرسة الإعدادية بقرية دلاص حرصا على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.

وقال النائب إن هناك 8 مدارس تم تخصيص الأرض لإنشاء مدارس عليها لم ينتهى الإجراءات المخصصة لها وهى أرض فضاء مدرسة محمود بريك بقرية بهبشين وارض فضاء سليمان قنديل الاعدادية بقرية الشناوية وأرض فضاء ناصر الثانوي الصناعي بحوض الساقية وارض فضاء ناصر الاعدادية بحوض الساقية وارض فضاء ناصر الابتدائية بحوض الساقية وأرض فضاء مدرسة زين الصياد للتعليم الأساسي وارض فضاء حسن محمد جمعه الشهير بالأخرس وارض فضاء هناء السيد دبانه فهمي، مشيرا إلى ان هيئة الابنية وعدت بانهاء الإجراءات للانتهاء من هذه المدارس.

من جانبه، كلف مدير عام الأبنية التعليمية بقيام مسؤول القطاع التعليمي بمركز ناصر بسرعة المعاينة وإعداد تقرير والإفادة لحل هذه المشاكل.