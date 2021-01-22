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انطلاق مبادرة «7 رياضة» في مراكز الشباب بشمال سيناء

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خالد محمد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «7 » في مراكز الشباب بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في محافظة شمال سيناء مبادرة « 7 رياضة» والتي يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية في مختلف الألعاب ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، علي مشاركة 65 شابًا من مراكز الشباب في المبادرة بالرياضة الصباحية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلي أن المبادرة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك».

وأعلن راشد عن مشاركة 20 لاعب من مركز شباب الامل برفح بالمبادرة و 10 لاعبين من مركز شباب الماسورة برفح و25 لاعب من مركزي شباب الكوثر والشيخ زويد و10 لاعبين من مركز شباب النادي الرياضي ببئر العبد.

أشار إلي مشاركة مراكز الشباب في العاب اللياقه البدنيه وتنس الطاوله والعدو.

انطلاق مبادرة « 7 رياضة» بشمال سيناء
انطلاق مبادرة « 7 رياضة» بشمال سيناء
انطلاق مبادرة « 7 رياضة» بشمال سيناء
انطلاق مبادرة « 7 رياضة» بشمال سيناء

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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