شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تفتتح اليوم 21 مسجدًا جديدًا و3 مساجد صيانة وترميم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم ،الجمعة، 21 مسجدًا جديدًا، و(3) مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي (24) مسجدًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (762) مسجدًا حتى تاريخه.

والمساجد المقرر افتتاحها هى:

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد آل همام - السوالم - طهطا

وزارة الأوقاف

2. مسجد آل جاسر - طهطا

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

3. الميره – المعابدة الغربية – أبنوب

وزارة الأوقاف

4. النور المحمدي – الشنابلة - أبنوب

وزارة الأوقاف

5. الشعبنية – نزلة سرقته – ديروط شمال

6. الصوالح – قرية مزينه – ديروط جنوب

7. النور – الزاوية عزبة هنداوي – المركز قبلي

8. روضة الرحمن – قرية كردوس – صدفا

9. الكبير – قرية نزالي جانوب – القوصية شرق

10. اللطيف الخبير – تل زايد - البداري

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. أحمد سليمان البحري – سيدي سالم

12. فجر الإسلام – الحامول

13. 58 البحرية – قرية الأندلس – الأندلس الرياض شرق

14. القبلي – قرية السبعين – سيدي سالم

مديرية أوقاف البحر الأحمر

15. مسجد آل صابر - الغردقة

مديرية أوقاف الجيزة

16. الدهامات - طهما - العياط

مديرية أوقاف البحيرة

17.الجلاء - الطود - م كوم حمادة

مديرية أوقاف الفيوم

18.البيطار – أبو شنب –إدارة أبشواي

19. الرحمن - ع دنيال - الغرق قبلي - م إطسا

20. الرحمن - الحسينية - أبو جندير - م إطسا

21. عبد الله عبد الفتاح - أبو جندير - م إطسا

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

22.السلام بباريس – إدارة باريس

مديرية أوقاف أسيوط

23.الرضوان – بني عدي القبلية – بني عدي

مديرية أوقاف سوهاج

24.آل غابة - الغابات - البلينا

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا وتنتهى من ترميم 3 أخرى الجمعة المقبلة - صورة أرشيفية

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا وتنتهى من ترميم 3 أخرى الجمعة المقبلة - صورة أرشيفية

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا وتنتهى من ترميم 3 أخرى الجمعة المقبلة - صورة أرشيفية