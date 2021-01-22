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مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية والعالمية اليوم 22 يناير

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حمدي قاسم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية والعالمية اليوم 22 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع دار الإفتاء المصرية مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العالمية بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة المصرية عن يوم 22 يناير 2021، ويظهر من جدول مواقيت الصلاة موعد الصلاة حسب التوقيت المحلي للكل دولة أو عاصمة .

جدول مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية والعالمية العالمية 22 يناير 2021:

المدينة

موعد صلاة الجمعة

ابوظبى

12:34

الدوحة

11:45

الرياض

12:05

الكويت

12:00

المدينة المنورة

12:33

المنامة

11:49

دبى

12:30

صنعاء

12:15

طهران

12:16

عدن

12:12

مسقط

12:17

مكة المكرمة

12:32

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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