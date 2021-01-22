شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة ومديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، حملة النظافة الموسعة بجميع المديريات الإقليمية لتطهير المساجد وتعقيمها استعدادًا لصلاة الجمعة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأكدت وزارة الأوقاف أن خدمة بيوت الله شرف، امتنَّ الله به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كان الحفاظ على النظافة مطلبًا شرعيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا، فإن الأمر في بيوت الله أكثر طلبًا وأجرًا وثوابًا، حيث أمرنا الحق سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، فقال: «يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ”، وامتدح المتطهرين من عمار المساجد فقال سبحانه: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ».

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، باستمرار حملة النظافة وتعقيم المساجد للحفاظ على حرمتها وقدسيتها .

تصوير آخرون - صورة أرشيفية

تصوير آخرون - صورة أرشيفية

تصوير آخرون - صورة أرشيفية

تصوير آخرون - صورة أرشيفية

تصوير آخرون - صورة أرشيفية

تعقيم مساجد المنيا - صورة أرشيفية

تعقيم مساجد المنيا - صورة أرشيفية