شكرا لقرائتكم خبر عن «دولاب واحد».. مبادرة للاستفادة من الملابس المستعملة وإدخال البهجة على «الأكثر احتياجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، الجمعة أول مبادرة مجتمعية من نوعها تحت شعار «دولاب واحد»، بهدف تقديم المساعدة للفقراء والأسر الأكثر احتياجا خاصة في فصل الشتاء، من خلال معرض خيرى لرفع الحرج عنهم وتقديم الدعم والمساعدة بشكل راقى يليق بهم دن خرج مشاعرهم.

الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، قالت لـ«المصرى اليوم»، إن المبادرة السكندرية تأتي انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، وبناءا على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، بتفعيل المبادرات المجتمعية الخيرية بما يخدم المجتمع المدنى بشتى قطاعاته.

وأوضحت أن المديرية بدأت تنفيذ مبادرة «دولاب واحد»، بمركز شباب القبارى، من خلال إقامة معرض خيرى للملابس المستعملة بهدف إدخال السرور والفرح والبهجة على نفوس بعض الأسر من خلال توزيع ملابس جديدة ومستعملة على الأسر الأشد احتياجا، مشيرة إلى أنه استفاد من المعرض في أول يوم ما يقرب من ٥٠ أسرة من مختلف الأعمار.

وأشارت إلى ان المبادرة التي جرت وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تنظمها المديرية بالجهود الذاتية من قبل الزملاء بالمديرية إيمانا بضرورة تكاتف المجهودات من أجل إدخال السرور والفرح على الأسر الأكثر احتياجا، في محاولة متواضعة لرفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.