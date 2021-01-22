شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول علي موافقة المجلس من شروط العمل في إنشاء المباني بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مركز ومدينة العريش أن من شروط العمل في إنشاء المباني السكنية في المدينة حصول المقاولين على موافقة المجلس قبل البدء في أعمال البناء.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس: «وجه اللواء ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش إنذار شديد اللهجة إلى جميع مقاولي الخرسانة ونجارين المسلح بعدم قبول أي عمل للأهالي بدون الحصول على موافقة المجلس مسبقا للأعمال، حتى لا يتم مصادرة المعدات والأخشاب الخاصة بهم».