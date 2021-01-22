شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء» تستعد لصلاة الجمعة بتعقيم وتطهير المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مديرية أوقاف شمال سيناء لصلاة الجمعة، بتطهير وتعقيم مختلف المساجد على مستوى المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

ناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل، مشيرًا إلى إغلاق المساجد المخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف لمدة أسبوعين.

ووجه جمعة خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق والالتزام بالخطبة الموحدة وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.