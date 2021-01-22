شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير اليوم 58 رحلة جوية لنقل 6547 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران اليوم الجمعة 58 رحلة جوية بمعدل 43 دولية إلى كل من جوانزو، بيروت، جدة، بغداد، الرياض، كازبلانكا، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، لارناكا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، نيويورك، أثينا، جوبا، فيينا، بودابيست، ميلانو، دبي، البحر، لخرطوم، عمان، الشارقه، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، بجانب 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6547 راكبا

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .



