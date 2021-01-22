شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى تحصيل 350 ألف جنيه مستحقات 3 عمال بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 3 عاملين مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 84 ألفاً و352 ريالا سعودياً، أى ما يوازى 350 ألف جنيه مصرياً تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عاملين هم : "محمد .أ.ش" (مبلط رخام)، والطبيبة "أسماء .ك.ل" (ممارسة عامة)، و "حسام .ح.ع.أ" (فنى سلامة وصحة مهنية) وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود لبيب بالتفاوض وديا مع الكفيل" شركة فيافر للتجارة والمقاولات" بتبوك، وحصل العامل "محمد .أ.ش" (مبلط رخام)، على مستحقاته البالغة 41 ألف ريال قيمة رواتب 9 أشهر، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة، كما حصلت الطبيبة "أسماء .ك.ل" (ممارسة عامة) من الكفيل "مجمع صحة الخلود الطبية" بجده، وحصل المواطن "حسام .ح.ع.أ" (فنى سلامة وصحة مهنية) بعد مساعدة مكتب التمثيل العمالى له فى تنفيذ الحكم الصادر له ضد كفيله" شركة الهاجدية للمقاولات المحدودة" مكة المكرمة على بمبلغ 11352 ريالا وتم استلام الشيك وصرف المبلغ.