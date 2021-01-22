شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبدأ تدريب الشباب على الحرف فى الوحدات المتنقلة بالبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بمركز بدر، بمحافظة البحيرة وحدة التدريب المتنقلة، التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتى ذلك فى إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان فى قرى ونجوع محافظات الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبنى سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

وأوضح السيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة أن التدريب على مهن الخياطة بدأ بـ 24 متدربة، وجارى تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية، وكهرباء المنازل.

وقال الخطيب، إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات فى الدورة الواحدة إلى 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التى يحتاجها المتدرب فى أثناء التدريب.

ولفت إلى أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثانى سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشارت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.